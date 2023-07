COLICO. FULMINE SU ALBERO, DUE SEDICENNI ALL’OSPEDALE IN ‘CODICE ROSSO’

Data pubblicazione 13 Luglio 2023

COLICO – Episodio di cronaca con gravi conseguenze alle 13:50 a Colico in via Montecchio Nord, quando durante il temporale in corso la caduta di un fulmine su un albero ha coinvolto quattro persone che si trovavano vicini alla pianta, nei pressi del lago..

Un ragazzo (età riferita 16 anni) è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gravedona; un suo coetaneo è stato colpito dalla stessa …

