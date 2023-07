VALVARRONE, SOCCORSO ALPINO ED ELICOTTERO PER 50ENNE FERITA

Data pubblicazione 17 Luglio 2023

VALSASSINA – Intervento domenica pomeriggio per la Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino in zona Foppe, nel comune di Valvarrone.

Una escursionista di 50 anni aveva riportato una sospetta lesione alla caviglia mentre stava percorrendo un sentiero, non riusciva a procedere e quindi ha chiesto aiuto. È stata raggiunta da alcuni volontari già impegnati nell’intervento precedente a Camaggiore e dall’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Dopo i mesi di maggio e giugno, che hanno segnato una diminuzione delle chiamate di soccorso, la tendenza è cambiata: durante la settimana in corso sono stati otto gli interventi compiuti dai soccorritori della Stazione di Valsassina – Valvarrone. Come indicazione generale, sul sito www.sicurinmontagna.it si trovano diversi suggerimenti per frequentare la montagna con consapevolezza, con buone pratiche da seguire in fase di preparazione dell’itinerario e anche durante escursioni e attività sportive.