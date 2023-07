Data pubblicazione 16 Luglio 2023

BELLANO – I Vigili del fuoco di Lecco e Bellano stanno operando con squadre speleo alpino fluviali e in collaborazione con i volontari del Soccorso alpino per la ricerca di una persona in zona Camaggiore, nel territorio di Bellano. Inizialmente allertato e poi fermato l’elicottero della Guardia di Finanza per ricerca segnali telefonici.

Al momento la persona è stata contattata e rintracciata in fondo ad una scarpata, verrà scortata in zona sicura.