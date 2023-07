PRINCIPIO D’INCENDIO IN AZIENDA, DALL’INTERNO “PRECEDONO” I POMPIERI

Data pubblicazione 18 Luglio 2023

PRIMALUNA – Nella tarda serata di lunedì 17 luglio un principio d’incendio in un’area contenente dei bancali in legno si è sviluppato all’interno di una grossa realtà produttiva di via Fregera, nel Comune di Primaluna.

Lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco di Lecco, nel frattempo personale dell’officina ha provveduto a spegnere le fiamme senza che queste procurassero danni gravi. Ugualmente, i pompieri hanno raggiunto rapidamente la fabbrica per constatare comunque che la situazione era già sotto controllo.

Messa in sicurezza l’area, l’intervento si è concluso prima della mezzanotte.

RedCro