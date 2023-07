CARISSIMI, ADDIO E RICORDI. NEL POMERIGGIO A MAGGIO I FUNERALI DELL’EX VICESINDACO DI CREMENO

Data pubblicazione 18 Luglio 2023

CREMENO – Tanti e commossi i ricordi di Luigino Carissimi, l’ex vicesindaco di Cremeno scomparso domenica all’età di 82 anni.

Nel pomeriggio di oggi, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Maggio, le esequie dell’imprenditore, amministratore comunale per dieci anni a Cremeno, socio fondatore dei Lions Valsassina e presidente in carica della Federcaccia provinciale di Lecco.

“Oltre che una persona socievole era capace e competente – lo rimpiange il sindaco di Cassina Roberto Combi. Amministratore per un decennio in Comune a Cremeno era da anni Presidente Provinciale della FIDC (Federazione Italiana della caccia). Personaggio schietto e vulcanico è stato protagonista del mondo venatorio, sempre nel rispetto delle leggi e a difesa dei cacciatori con la passione che l’ha sempre guidato in tutte le cose. Mancherà a tutti noi, ma sarà sempre nei nostri ricordi. Ciao Luigino”.

Cordoglio anche da parte del Lions Club Valsassina che “piange la scomparsa del socio fondatore Luigino e porge sentite condoglianze alla moglie Lella e ai figli Giovanni e Giordano“.

Già domenica il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi aveva dichiarato a VN “Luigino era una persona per me importantissima, mi sento di porgere le condoglianze alla famiglia da parte di tutto il Comune. Mi ha aiutato tanto, con consigli e la sua presenza e disponibilità, in dieci anni di lavoro come mio vice e consigliere. Sempre con grande serietà e passione”.

