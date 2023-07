CALCIO: TRA ADDII E RITORNI, IL CORTENOVA RIPARTE DAL NUOVO TECNICO ANDREA TANTARDINI PROMOSSO DALLA JUNIORES

Data pubblicazione 20 Luglio 2023

CORTENOVA – Comincia con una grossa novità la stagione 2023-2024 del Cortenova. Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, cambia la guida tecnica della prima squadra: l’allenatore della prossima stagione sarà infatti Andrea Tantardini, da diversi anni nel giro della società gialloblu come allenatore della juniores. Per lui sarà il debutto con una prima squadra.

Un nuovo cambio di rotta, dunque, per rigirare la sorte dopo la brutta stagione dello scorso anno, terminata con Roberto Sozzi in panchina, arrivato a febbraio per sostituire lo storico Antonio Selva.

Lo staff tecnico sarà poi completato dal vice allenatore Giambattista Tantardini, dalla massaggiatrice Micol Canali e dall’altra new entry, l’allenatore dei portieri Rino Selva.

Novità anche nella rosa dei calciatori. Partendo dagli addii, oltre al capitano Marco Ciresa andato in prestito alla Colicoderviese, salutano il Cortenova anche i difensori Mattia Melesi e Marco Bellati e l’attaccante Mattia Vergottini.

D’altro lato, si riuniscono alla compagine del Centro Valle quattro giocatori che hanno già vestito la maglia gialloblu in passato: si tratta dei difensori Mattia Pirillo e Matteo Berera, entrambi provenienti dalla formazione Csi dello stesso Cortenova, dell’attaccante derviese Stefano Curioni, che aveva già vestito la maglia valsassinese in juniores, e del centrocampista offensivo Gabriele Arrigoni, tornato in squadra dopo 10 anni.

A questi si aggiungono i giovani innesti della juniores, definitivamente aggregati alla prima squadra: Emanuele Bellati, Luigi Pomi e Federico Gianola.

Circa un mese di sosta e, dopo la metà di agosto, via alla preparazione per il Cortenova, per la prima volta guidata dal neomister Tantardini.

RedSpo