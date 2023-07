STUFE A PELLET DI PICCOLE DIMENSIONI: CARATTERISTICHE E UTILITÀ

Data pubblicazione 21 Luglio 2023

Acquistare una stufa a pellet vi permette di ottenere un riscaldamento di qualità, scegliendo nel modo giusto a seconda dello spazio a disposizione. Le stufe a pellet di piccole dimensioni sono quelle stufe che hanno una profondità ridotta e, inoltre, garantiscono un ingombro non eccessivo. Per trovare quella più adatta alle proprie esigenze bisogna trovare il modello giusto e, soprattutto, rivolgersi a dei vari esperti del settore come Stufe a Pellet Italia. Scopriamo insieme quali sono i migliori modelli di stufe a pellet piccole che vale la pena considerare per chi non ha a disposizione molto spazio e vuole installare questo tipo di impianto a casa sua.

I modelli di stufe a pellet piccole

Tra i migliori modelli di stufe a pellet piccole di Stufe a Pellet Italia vi sono quelle di potenza termica, compresa tra 8 e 10 kilowatt con un prezzo che parte da 600 euro circa. Tra le stufe a pellet in vendita più famose vi sono la stufa Colonna 10 kW, parliamo di un modello di stufa molto pratico che ha solo 33 cm di profondità e è disponibile in più colori, definito nei minimi dettagli. Un altro modello che vale assolutamente la pena considerare è quello California 8 – 10 kW. È un modello poco ingombrante, rifinito nei dettagli e che garantisce un riscaldamento per ben 80 metri quadri a soli 48 cm di profondità. È disponibile sia con una potenza di 8 che di 10 kW.

Altri modelli di stufe a pellet di piccole dimensioni

Tra le altre stufe di piccole dimensioni che vale la pena considerare vi è anche Alaska 10 kW che è visivamente impeccabile e ha una profondità di soli 48 cm. La potenza massima utile è di 10 kW. È una stufa molto bella, esteticamente impeccabile ed è anche piccola e compatta, perfetta per gli ambienti di media o di piccole dimensioni. Stesso discorso quando si parla di bellezza e di compattezza anche per il modello Boston 9 kW che ha una profondità di 48 cm ed è perfetta per gli ambienti anche più ridotti. È disponibile in più colori. Inoltre, vi è il modello Qubo 9 kW. È una stufa con una potenza di 9 kW a convezione naturale che riesce ad abbinarsi in ogni tipo di ambiente con una profondità di appena 49 cm, uno stile unico e curato nei minimi dettagli. Infine, vi è il modello Niagara 9 kW che ha una profondità un po’ più consistente con i suoi 51 cm ed è esteticamente rifinita e curata nei dettagli.

Come scegliere la migliore stufa di piccole dimensioni

La scelta della stufa a pellet va fatta tenendo conto non solo degli spazi a disposizione, ma anche dei consigli degli esperti che dovranno guidarvi passo dopo passo sia nella fase di selezione che in quella d’installazione. Stufe a Pellet Italia vi viene incontro in questo senso, offrendovi, oltre a prezzi di fabbrica, anche diversi sistemi di pagamento, nonché quella a rate e garantendovi la certificazione a 4 o a 5 stelle dei propri prodotti, impeccabili sia da un punto di vista del rendimento che per quanto concerne le emissioni.