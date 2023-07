BARZIO, PIETRA DELLA MEMORIA ALLA CASA DEL DEPORTATO FEDERICO PAROLI

Data pubblicazione 22 Luglio 2023

BARZIO – Posata questa mattina la Pietra della Memoria per Federico Paroli, barziese deportato nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. L’Anpi sezione Valsassina e la famiglia con una sentita cerimonia hanno scoperto la mattonella incastonata al civico 5 di via Dante, casa dove aveva vissuto Paroli.

Federico Paroli nacque a Barzio il 23 maggio 1920. Arruolato nel 1940, partecipò ai campionati di sci fascisti e fu inviato al fronte in Montenegro e poi in Dalmazia dove, nel dicembre ’43, venne fatto prigioniero. Deportato in Albania, Croazia, Ungheria e Austria. Venne liberato nel maggio 1945.