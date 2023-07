Data pubblicazione 22 Luglio 2023

BARZIO – Elicottero, Soccorso alpino e ambulanza del Soccorso Centro Valsassina impegnati in tarda mattina a Barzio per assistere un uomo di 65 anni caduto allo Zucco Angelone. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, l’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.