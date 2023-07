AREA CAMPER DI PRIMALUNA “INVASA” DALLE ROULOTTE DEI ROM. PROTESTE

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

PRIMALUNA – Camper nell’area camper, ma a qualcuno non sta bene. Giunge infatti in redazione la lamentela di una residente di Primaluna che segnala la presenza di otto mezzi tra roulotte e camper nell’area ad essi adibita nel territorio comunale. Gli utenti sarebbero di etnia rom e sarebbero allacciati ad elettricità ed acqua e, stando al racconto, avrebbero impedito a camperisti “normali” di accedere. Interrogato da VN, il sindaco Mauro Artusi ha assicurato che i viaggiatori in questione in giornata lasceranno l’area.

AGGIORNAMENTO ORE 18

Gli automezzi indicati hanno effettivamente abbandonato la zona destinata ai camper. “Ovviamente – conferma il sindaco – sono entrati senza autorizzazione (come gli altri utenti) anche se effettivamente il regolamento consente l’accesso solo ai camper. Metteremo una cartellonistica di divieto più chiara. Non mi risulta invece – aggiunge il primo cittadino di Primaluna – che abbiano impedito l’accesso ad altri utenti. Quando ci sono stato di persona erano presenti altri tre camper estranei…”.

Ecco le immagini allegate alla lagnanza.