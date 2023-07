CICLABILE ALLA “FOLLA”. SENSO ALTERNATO FINO A LUNEDÌ 7 AGOSTO

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

BARZIO – Dovrebbe cessare lunedì 7 agosto alle 8.30 il senso unico alternato regolato da impianto semaforico attualmente in essere nel tratto di cantiere della Strada Provinciale 64 diramazione di Barzio.

La Provincia di Lecco ha infatti prorogato l’Ordinanza che autorizzava il semaforo, e obbligava la circolazione a rispettare la velocità massima di 30 km/h, inizialmente sino al 24 luglio.

I lavori per i sottopassi della ciclopedonale che da località Pratobuscante proseguirà sino in Altopiano, sebbene al momento risultino fermi, riprenderanno dunque a breve ed entro due settimane potrebbe dirsi concluso il disagio per i numerosi lavoratori e turisti.