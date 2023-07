LETTERA: “SERVE IL MALTEMPO PER RADDRIZZARE UN PALO?”

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

Spett. Direttore, vorrei ringraziare pubblicamente il maltempo di questa notte e le varie allerte meteo che lo anticipavano per aver aperto gli occhi sul palo telefonico pericolante a lato della strada provinciale di Pasturo.

Vorrei scagionare preventivamente vento, bufere o tempeste. Il palo era in quella traballante situazione da settimane, e lo possono confermare tutti i valligiani che come me sono soliti attraversare la piana quotidianamente.

Se l’annunciato temporale ha smosso in chi di divere alle debite preoccupazioni, ben vengano tuoni e fulmini.

E già che se ne sta parlando, mi permetto di richiamare l’attenzione sull’intera tratta di pali e cavi del telefono sulla provinciale a Pasturo, un vero e proprio groviglio che forse avrebbe necessità di una messa a punto definitiva.

In copertina: pali storti già nel 2019 nella immagine da Google Maps