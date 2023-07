Data pubblicazione 25 Luglio 2023

BARZIO – Diversi interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo della notte appena trascorsa. In Valsassina i pompieri stanno operando a Barzio per un albero che è caduto nel centro abitato. Fortunatamente sarebbero limitati i danni dovuto allo schianto e non vi sarebbero stati feriti.