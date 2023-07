“VIA CANTELIBERTO A BARZIO PEGGIORA, E IL SINDACO M’HA DETTO DI PRENDERE IL SUO POSTO SE NON SONO SODDISFATTO”

Data pubblicazione 26 Luglio 2023

BARZIO – Esattamente un mese fa avevamo pubblicato un articolo dedicato alle pessime condizioni della via Canteliberto a Barzio. “Ad oggi nessuno è venuto a controllare e nessuno ha risposto – ci scrivono oggi alcuni residenti – e la strada peggiora sempre più. Ci sono tondini di ferro che sporgono per diversi centimetri (foto in copertina) oltre ai buchi e al cemento che si solleva”. UN NUOVO VIDEO CON LE CONDIZIONI DELLA VIA: ?

“Oggi – dichiara uno degli interessati – sono stato dal sindaco di Barzio, il quale mi ha risposto che ci sono tante altre priorità prima di questa e se non sono soddisfatto di prendere il suo posto come sindaco. Mi ha detto inoltre di farmi fare un preventivo da qualcuno per la sistemazione della strada – come se fossi io un suo dipendente incaricato a farlo!”.

“Non sappiamo più cosa fare – concludono gli abitanti della via barziese -, se la strada non verrà sistemata al più presto in invieremo PEC alla Procura della Repubblica, chiedendo aiuto”.

RedBar