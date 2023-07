SONDAGGIO: RESEGONE, NO DEI LETTORI AI FUORISTRADA SULLA NUOVA PISTA

Data pubblicazione 27 Luglio 2023

MORTERONE – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha proposto per una settimana un quesito sulla nuova pista “tagliafuoco” in costruzione a Morterone – che potrebbe consentire di giungere in Jeep pressoché in vetta al Resegone e per questo sta facendo discutere (molto).

Abbastanza netta la tendenza delle opinioni dei partecipanti, con la struttura complessivamente bocciata: “Ma neanche per sogno” la voce più gettonata col 48% dei voti, a cui si aggiunge il 14% di “Penso sia uno scherzo” e un corposo 7% per la tradizionale scelta “È sempre il solito magna-magna“. Di contro, la risposta “Perché no?” ha ottenuto il 18% dei consensi mentre il riflessivo “Progetto da valutare con attenzione” si assesta al 12%.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 3 agosto. Questa settimana parliamo di scuola, con la vicenda dell’Istituto Comprensivo di Premana che è stato “salvato” dal trasferimento a Bellano..

RESEGONE, IN JEEP SULLA NUOVA PISTA VERSO LA VETTA? Ma neanche per sogno (48%, 269 Voti)

Perché no? (18%, 102 Voti)

Penso sia uno scherzo (14%, 78 Voti)

Progetto da valutare con attenzione (12%, 69 Voti)

È sempre il solito magna-magna (7%, 37 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 558 Loading ... Loading ...

–