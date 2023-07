SKIROLL, VALSASSINESI ABBONATI AL PODIO. AURORA INVERNIZZI 1ª DUE VOLTE

Data pubblicazione 31 Luglio 2023

VERRAYES (AO) – Tappa di Coppa Italia Skiroll Next Pro nel weekend in Valle d’Aosta. Sul circuito Rapy di Verrayes doppietta di vittorie per Aurora Invernizzi del Nordik Ski Valsassina. Un “oro” anche per la mamma, Paola Beri, la migliore nella domenica dei Master F2.

Al primo posto anche Mattia Combi (Sci Club Primaluna) nel Campionato italiano misto, terza Maria Invernizzi (NSV) nella categoria giovani. In coppa Italia sale invece sul secondo gradino del podio Marco Combi (SCP).

I risultati degli altri atleti Nordik Ski Valsassina

Gara sprint:

Barbieri Greta quinta (cat.Pulcini)

Invernizzi Aurora prima (cat.Children)

Barbieri Elisa decima (cat.Children)

Invernizzi Maria quinta (cat.Giovani)

Beri Paola sedicesima (cat. Assoluta)

Gara distance TL in circuito, valevole anche come Campionato Italiano Assoluto e Campionato Italiano Giovani:

Barbieri Greta seconda (under 12)

Barbieri Elisa quarta (under 14)

Invernizzi Aurora prima (under 16)

Invernizzi Maria seconda (under 18)

Beri Paola prima (master F2)

Maria Invernizzi terza (Campionato Italiano Giovani)