MAURO PIAZZA CONTRO LA SPECULAZIONE IN VAL BIANDINO: “CHI VIENE DA NOI LO FA PER LA BELLEZZA DEI LUOGHI”

Data pubblicazione 1 Agosto 2023

INTROBIO – “Resti sempre massima la tutela del nostro paesaggio da parte degli enti locali”. Lo afferma il consigliere regionale della Lega Mauro Piazza.

Che sulla sua pagina Facebook, riferendosi al clamoroso abuso in Val Biandino, aggiunge: “Lo sviluppo del turismo può far indulgere in qualche allentamento, ma non dimentichiamoci che chi viene da noi lo fa proprio per la bellezza dei luoghi dove viviamo!”.

Di recente, proprio sulla pista realizzata senza autorizzazioni e sequestrata dai Forestali, si era registrato l’ennesimo scontro in consiglio comunale tra la maggioranza di Airoldi e la lista di opposizione, una polemica durissima, violenta verbalmente e con tanto di “getto del verbale” finale.

