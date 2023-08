BARZIO, CON ALESSIO BENEDETTI SI CANTA LA VALSASSINA

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

BARZIO – Non solo ricerca e studio ma anche tanta passione quella di Alessio Benedetti per la musica, come dimostrato ieri sera a Barzio parlando di canti e canzoni dedicati alla Valsassina.

Il musicista di Prato San Pietro ha portato al pubblico de I Giovedì della Fucina un argomento su cui lavorava da tempo. Con l’immancabile fisarmonica, ma anche partiture, musicassette e dischi d’epoca, oltre a registrazioni richieste per l’occasione, Benedetti ha srotolato una panoramica dei canti e delle canzoni che parlano della nostra terra, partendo dagli anni ’30 e fino ad oggi.

Molte le curiosità legate ai quindici brani proposti, che spesso si intrecciano con la carriera personale del musicista valsassinese, così come non sono mancati aneddoti e momenti per le risate. Nel merito, se “Valsassina” pare un titolo tanto scontato quanto decisamente abusato, è interessante notare come alle tre parole chiave della musica leggera “sole, cuore, amore”, gli autori suggestionati dal nostro territorio abbiano assonanze nel parlare di campane, risvegli e riferimenti bucolici.

Tanti i nomi familiari che si sono cimentati nel cantare e musicare la Valle: da Peppino Devizzi a Giorgio Crippa, da Francesco Sacchi a Silvio Romeo, da Remo Cademartori a Cesare Regazzoni, e ancora Giuseppe Scaioli e Giuseppe Mazzoleni; e poi quelli provenienti da fuori, da Ticino e Varesotto soprattutto, ma anche Milano dove è nata la celeberrima Leggenda della Grigna entrata poi negli animi dei valsassinesi.

Nella preziosa documentazione raccolta da Benedetti anche l’occasione per una carrambata: ecco girare sul piatto la Ballata di Casargo, autore indicato con “Sindaco Pasquini” e in sala proprio il sindaco, ma Antonio, figlio dell’allora primo cittadino Ignazio nonché paroliere dei due brani.

Una conferenza più che piacevole dunque nel quinto appuntamento estivo organizzato dall’associazione culturale La Fucina, ospitata nella sala civica di Palazzo Manzoni.

C.C.