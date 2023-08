SAGRA DELLE SAGRE: SUI SOCIAL VINCONO I “NON MI PIACE PIÙ”

Data pubblicazione 8 Agosto 2023

BARZIO – La consueta consultazione on line di VN ha chiesto ai nostri lettori un’opinione sulla nuova edizione della Sagra delle Sagre in programma come sempre ad agosto in Valsassina. “Ci vai?” era la domanda posta. Tanti i voti pervenuti finora con il 40% che sta optando per “Non mi piace più”, mentre il 30% ha scelto “Sì, come sempre” mentre la risposta “Sagra de che?” sta raccogliendo il 9% dei consensi.

Interessanti anche i commenti al post pubblicato su Facebook . Come quello di Daniela : “Sì, un giorno della settimana di ferragosto andrò come io andavo con i miei genitori. Ora vado con mio marito e le mie bimbe e acquisterò i biglietti della lotteria come tutti gli anni. Un giretto acquistando un po’ qui e un po’ là, mangiamo, facciamo un giretto sui giochi nel parcheggio di fronte e ce ne andiamo. Ogni mondo è paese, tanti criticano e non sanno apprezzare. A coloro che non interessa vadano altrove”.

Giuliano aggiunge: “Io ci andrò come ogni anno, ma mi piacerebbe vedere una vetrina della Valsassina e invece ogni anno c’è solo uno squallido commercio e l’affitto degli stand carissimo preclude la possibilità di esserci a piccole ma belle realtà locali”. Dice invece Sergio : “Una fiera di solito ha lo scopo di promuovere i prodotti del territorio ed essere competitiva bei prezzi dei prodotti in vendita esposti. Qui invece è l’esatto contrario, soprattutto la zona ristorazione che ormai costa come un ristorante stellato. Poi alla fine, la maggior parte delle persone ci andrà nello stesso modo che va in chiesa”.

Mario: “Ci andrò come ogni anno anche se per me sta un po’ scadendo. Poca promozione dei prodotti locali e troppo spazio a realtà foreste. Vediamo come sarà quest’anno”. Più sconfortato Francesco J,: “Non credo ci andrò… ormai della Valsassina è rimasto ben poco”. Lapidario Agio Da Lonsch: “Per conto mio potevano smettere di farla già 20 anni fa”.

Massimo va sul tecnico: “Dopo la richiesta di lasciapassare verde per entrare (senza averne l’obbligo) per quanto mi riguarda può chiudere tranquillamente i battenti. Non ci metterò mai più piede”. Manuela è parte in causa: “A me non piace perché ci sono stata a 32 anni a lavorare, però è un’occasione per attirare gente. Non ci si può sempre lamentare. Se fanno qualcosa ci si lamenta, se non organizzano nulla ci si lamenta”.

Non ha dubbi Fabio : “Solita manifestazione con i soliti (sempre gli stessi) venditori con prezzi alle stelle. E i prodotti locali??? Ciaone”. E Cristina : “No, sono già diversi anni che non ci vado. Troppi stand non della Valsassina”.

Federico Sala

LA CONSULTAZIONE ATTIVA ANCORA PER DUE GIORNI: