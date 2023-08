CONSIGLIO A INTROBIO “MONOTEMATICO”: SU CASA E OSPEDALE DI COMUNITÀ

Data pubblicazione 21 Agosto 2023

INTROBIO – Domani, martedì 22 agosto, è in programma un brevissimo (teoricamente) consiglio comunale a Introbio.

Breve in quanto all’ordine del giorno figurano appena due argomenti – e il primo è la formale approvazione dei verbali precedenti; l’avverbio “teoricamente” è originato dalla sede dell’assemblea consiliare, in quanto come noto i consigli introbiesi spesso sfociano in cospicue polemiche e perfino la questione dei verbali può rivelarsi terreno di potenziale scontro tra maggioranza e opposizione.

In realtà, è caldo soprattutto il punto 2 in trattazione, dato che si dovrà approvare (in deroga) il rilascio del permesso di costruire relativo al progetto (tanto caro al sindaco Airoldi) dei famosi “ospedale di comunità e casa di comunità“.

A occhio e croce, non proprio un tema da accordo totale tra le parti…

RedPol