BARZIO, ANCORA LAMENTELE PER GLI “SCHIAMAZZI NOTTURNI” IN VIA ROMA

Data pubblicazione 23 Agosto 2023

BARZIO – “Caro Giornale della Valsassina, come nel mese di luglio, come a inizio agosto e adesso quasi alla fine del mese, gli schiamazzi notturni in via Roma a Barzio vanno avanti infinitamente…”.

Ci scrivono ancora dal paese dell’Altopiano – così anche qualche settimana fa – lamentando come stanotte “con le grida e gli urli e versi fastidiosissimi, hanno concluso in mattinata ormai, non prima delle 4.20. Avendo alle spalle tutta la giornata, più la serata tardi di lavoro, se non si riesce a riposarsi per nulla, nemmeno di notte, non sappiamo come fare. Siamo disperati”.

Conclude così l’autrice della nuova segnalazione: “Grazie mille a voi che siete sempre disponibili e velocissimi a pubblicare quello che accade. Vi auguro una buona serata, sperando di riuscire a dormire… Ma la vedo molto dura”.

RedBar

SULLO STESSO TEMA LEGGI ANCHE: