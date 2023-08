CALCIO, CORTENOVA: TANTARDINI DIRIGE I PRIMI ALLENAMENTI. SI INIZIA

Data pubblicazione 23 Agosto 2023

CORTENOVA – Prime sessioni di allenamento per il Cortenova del nuovo mister Andrea Tantardini, promosso dalla juniores della stessa società per risollevare i gialloblu dopo la retrocessione in seconda categoria dello scorso anno.

La rosa, non ancora al completo per via di qualche assenza, ha ufficialmente iniziato la preparazione alla nuova stagione, che comincerà con la gara di Coppa Lombardia in programma per domenica 3 settembre a Mandello del Lario.

Già in campo agli ordini dell’allenatore i quattro nuovi volti che cercheranno di aggiungere varietà e qualità al prossimo campionato: Gabriele Arrigoni, Mattia Pirillo, Matteo Berera e Stefano Curioni. Quattro graditi ritorni, dal momento che tutti loro avevano già vestito la casacca della squadra valsassinese negli anni scorsi.

Mentre sono state rese note le date per la Coppa Lombardia, è ancora da definire il calendario del torneo di seconda categoria, che in ogni caso comincerà domenica 10 settembre.

RedSpo