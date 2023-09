DALLA FRENETICA MILANO ALL’AUTOSUFFICIENZA IN UNA CASCINA DI PRIMALUNA: LA STORIA DEGLI “EREMITICI” PAOLO E SILVIA

Data pubblicazione 8 Settembre 2023

PRIMALUNA – Sono passati più di sei anni da quando hanno abbandonato la frenetica vita di Milano per vivere a pieno la tranquillità e la bellezza dei boschi valsassinesi, ma l’entusiasmo è sempre lo stesso, come dimostrano i tanti video su YouTube e le testimonianze di chi li conosce. Loro sono gli Eremitici, Paolo e Silvia, due ragazzi “scappati” dal capoluogo lombardo per iniziare una nuova vita a Primaluna, culminata nel matrimonio “all’aperto” dello scorso giugno.

Ma ripercorriamo l’intera storia. Lui operaio, lei toelettatrice di cani, due ragazzi “standard” nella grande città di Milano. Ma la vita standard non faceva per loro: troppa frenesia, troppe spese, poco tempo libero e nessuna voglia di sprecare gli anni migliori nel “campare per lavorare”. Da qui l’estrema decisione: abbandonare tutto e comprare una cascina nel bosco per trasferirsi lì, senza nulla da cui dipendere, rispettando solamente il ritmo della natura. La scelta è ricaduta su Primaluna. Una baita a 850 metri di altezza, raggiungibile solo a piedi a circa 40 minuti di cammino dal paese.

Una baita per l’appunto, senza nessuno degli agi a cui siamo fin troppo abituati, con l’unico obiettivo di essere autosufficienti. Rimboccate le maniche, Sissi e Paolo sono partiti dalle fondamenta e hanno dato vita a tutto: cucina, scale, camere, ma anche pollaio, serra ed elettrodomestici fai da te, come l’insolita lavatrice a pedali. Il tutto con l’aiuto dei tanti valsassinesi che, conosciuta la loro storia, sono diventati amici e sostenitori della coppia.

Una scelta non solo dettata da scelte filosofico/personali, ma anche ambientali: “Il cambiamento climatico porterà brutte situazioni in futuro e imparare ad accendere un fuoco, conoscere materiali da costruzione, avere una fonte d’acqua e sapere cosa sia commestibile in natura crediamo siano abilità che ci aiuteranno nelle ore più buie” spiegano in un loro video.

Il sole d’estate, la neve d’inverno, la stufa, il silenzio della natura, il canto degli uccelli e i tanti lavori in casa: sono le cose semplici quelle che più si fanno apprezzare dagli Eremitici, che grazie ai loro canali social, in particolare YouTube, ci regalano sorrisi e perle di una realtà tanto insolita quanto affascinante.

