L’OPINIONE/PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE: “EPPUR SI MUOVE! FORSE”

Data pubblicazione 23 Settembre 2023

Caro Direttore di Valsassinanews,

come certamente ricorda, negli anni scorsi e fino ai giorni nostri non ho perso occasione per ribadire come l’attuale e cosiddetta “Gestione speciale” del Parco della Grigna Settentrionale” ad opera della locale Comunità Montana oltre ad essere per davvero opaca risulta ad opinione comune, anche, del tutto inconcludente.

È di queste ore la notizia dell’allargamento del Gal dei Quattro parchi anche ai Comuni facenti parte della CM Valsassina che si porta appresso un finanziamento regionale di quasi 5 milioni di euro: c’è però da chiedersi se porterà benefici anche al Parco della Grigna il cui territorio montano è interamente ricompreso in quella tipologia di aree destinatarie di tali fondi e iniziative tese a migliorare la realtà socioeconomica nelle zone rurali e dunque di una popolazione sempre più anziana.

Così non fosse, visto che nell’informativa campeggia la parola PARCHI, viene il dubbio che la tardiva operazione possa coinvolgere, alla buon’ora, anche la nostra spesso dimenticata Area protetta sulla Grigna: oppure, la notizia, rappresenta una altrettanto tardiva fuga in avanti tesa a gettare fumo negli occhi alla popolazione alla quale ci si è ben guardati, con l’occasione, dal prospettare una ben che minima e seppur approssimativa tempista che gli consenta di vedere all’orizzonte qualcosa di concretamente realizzato anche in Valsassina oltre che sulla Riviera e nelle altre convalli della CM con sede a Prato Buscante.

Ricordo il palpabile imbarazzo degli organizzatori durante il recente convegno sulla valorizzazione della montagna in CM quando si è parlato e proiettato più che altro di piste ciclopedonali intervallive: è stato infatti ricordato, agli amministratori comunitari e ai loro ospiti milanesi, che non basta più l’ordinaria amministrazione e c’é, dunque, da chiedersi quando vedremo il Parco della Grigna farsi parte attiva nella futuribile Federazione fra i molti Parchi della Lombardia che si gestiscono autonomamente e non sono, invece, soffocati dall’assenza di azioni programmatorie e politiche chiare ma anche di personale specificamente dedicato al Parco.

Da quel giorno, dopo l’intervento di Forza Italia, che ha robustamente caldeggiato un’inversione di tendenza nella gestione del Parco della Grigna Settentrionale si è subito saputo che qualcosa si stava muovendo per anticipare gli AZZURRI sul tema ambientale e che l’iniziativa avrebbe potuto coinvolgere anche il nostro parco montano. Sappia chi, al solito, intende intestarsi la paternità anche di quest’altra azione imprenditorial-politica, rigorosamente e “rischiosamente” finanziata con i soldi dei cittadini-contribuenti, che 4,8 milioni di euro “spalmati” sui 25 Comuni della Comunità Montana e su una popolazione di oltre 33.300 residenti, ben vengano ma risultano essere solo e soltanto quella che appare fin dal principio e cioè la più classica delle mancette elettoralistiche degli ultimi anni e nulla di più.

Tutto questo con motivazioni assai generiche e soprattutto senza che neppure si sappia che uso ne faranno dei fondi pubblici e per farne che cosa! Va da sé che il Piano di Azione che individua e descrive gli interventi delle azioni che saranno declinate sul territorio debba essere reso pubblico prima delle prossime consultazioni elettorali comunali che interesseranno gran parte delle amministrazioni del nostro territorio: i cittadini-elettori hanno, infatti, il diritto di giudicare ma per farlo devono sapere per tempo cosa si finanzia con i loro soldi e quando tali interventi saranno realizzati.

Claudio Baruffaldi



Referente Forza Italia

Valsassina