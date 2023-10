BARZIO: SI PARTE COI CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA PER BAMBINI

Data pubblicazione 6 Ottobre 2023

BARZIO – Tutto pronto a Barzio per l’inizio dei corsi di ginnastica, in programma a partire da oggi, venerdì 6 ottobre, al Palazzetto dello Sport, in gestione all’Asd Stella Alpina.

Il programma prevede due tipologie di attività, entrambe al venerdì ma in orari differenti: dalle 15:30 alle 17 spazio alla ginnastica artistica maschile e femminile, dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni; allenamento dalle 17 alle 17:45 invece per i più piccoli dai 3 ai 5 anni, con la “baby gym“.

Per partecipare a due lezioni di prova gratuite è richiesto un contributo di 5 euro per la copertura

assicurativa. Dai 6 anni in poi, obbligatoria la presentazione del certificato medico. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 333 2624414 o scrivere a segreteria@asdarche.it.