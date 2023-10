ALTOPIANO: RIAPRE LA SALA PESI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Data pubblicazione 5 Ottobre 2023

BARZIO – Sala pesi con istruttore in altopiano. Nuova proposta nel progetto di rilancio del Palazzetto dello Sport di Barzio che dallo scorso inverno vede impegnata la Asd Stella Alpina del presidente Giancarlo Camozzini.

La struttura in località Conca Rossa, oltre ad uno spazio per allenamenti e partite di pallavolo, basket e calcio a 5, è dotata anche di spazi per la pesistica e altre attività, con annessi spogliatoi separati da quelli per gli sport di squadra.

La Stella Alpina riapre quindi la sala pesi con la presenza di un istruttore con apertura, per iniziare, cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) dalle 18 alle 21 e per l’occasione si è pensato ad un abbonamento di tre mesi a 50 euro comprensivo di tessera sociale e assicurazione. Per info si può chiamare o scrivere alla segreteria della società sportiva al numero 3476884682.