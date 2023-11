VARIANTE PRIMALUNA. ARTUSI OTTIMISTA SUL 2° LOTTO “MA ADESSO VA INCONTRATA LA POPOLAZIONE”

Data pubblicazione 5 Novembre 2023

PRIMALUNA – A seguito dell’approvazione in sede di Conferenza dei servizi del progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato relativo alla ormai famosa “variante” (o tangenziale) di Primaluna, raccogliamo la soddisfazione del sindaco Mauro Artusi, il quale ricorda gli sforzi ancora necessari per raggiungere la cava di Cortabbio non solo nel progetto ma anche in fase esecutiva e ribadisce la necessità di un incontro pubblico.

“Il progetto approvato è quello già noto e presentato in Comunità Montana – interviene Artusi -. Ci sono alcuni particolari da sistemare, peraltro già da noi segnalati nei precedenti incontri e che giovedì scorso quando ho preso visione del documento della Provincia ho ribadito con una mia nota scritta. Sono certo si sia trattato di una dimenticanza che verrà sistemata in fase progettuale più avanzata”.

“A questo punto – prosegue il sindaco – credo sia doveroso fare un incontro pubblico con la popolazione per illustrare il progetto stesso: da parte della Provincia credo ora non ci siano problemi al riguardo. Preciso ancora una volta che il progetto prevede di arrivare alla altezza della cava di Cortabbio. Ora bisogna trovare le risorse mancanti ma non ho dubbi che prima di arrivare alla fase esecutiva dei lavori tali risorse saranno trovate. Diversamente sarebbe un’opera zoppa che sposterebbe i problemi viabilistici solo poco più avanti. Sono certo che Provincia e Regione faranno la loro parte per raggiungere questo traguardo”.

RedPri