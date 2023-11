CASARGO, LA BIBLIOTECA SI FA GRANDE GRAZIE AL CIRCUITO PROVINCIALE

Data pubblicazione 27 Novembre 2023

CASARGO – Un grande balzo avanti per la piccola biblioteca di Indovero, frazione di Casargo. Dopo anni di impegno da parte dei volontari del ‘punto prestito’ viene premiata la passione dei sempre più numerosi utenti: la struttura entra infatti a far parte del circuito bibliotecario provinciale e potrà mettere a disposizione lo sterminato catalogo condiviso tra tutte le biblioteche lecchesi.

A partire da novembre infatti nella Biblioteca di Casargo, ora associata al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, i cittadini possono ritirare il materiale precedentemente prenotato sul sito lecco.biblioteche.it, vastissimo catalogo collettivo provinciale che raccoglie il patrimonio documentario (libri, DVD, periodici, etc.) delle biblioteche della provincia di Lecco.

Per accedere ai servizi occorre essere iscritti. La registrazione è libera, gratuita, aperta a tutti e sostituisce l’eventuale precedente iscrizione alla biblioteca di Casargo. Può essere effettuata direttamente presso una qualsiasi biblioteca del Sistema Bibliotecario, inclusa quella di Casargo, oppure online sulla pagina lecco.biblioteche.it compilando il form di pre-iscrizione presente nell’area “Iscriviti” e recandosi successivamente in biblioteca per il suo perfezionamento, presentando un documento d’identità valido e la carta nazionale o regionale dei servizi. I minorenni, devono essere accompagnati e autorizzati dai genitori.

L’iscrizione al Sistema Bibliotecario permette da subito la prenotazione dei documenti in catalogo e l’accesso ai servizi della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) dove sono presenti e-book, riviste e quotidiani, audiolibri, musica, video, banche dati, contenuti per e-learning. Secondo il tipo di collezione è disponibile la consultazione in streaming oppure il download sui propri dispositivi. È possibile scaricare fino a tre e-book al mese il cui prestito ha la durata di 14 giorni.

La prenotazione di un documento può essere effettuata recandosi in biblioteca o direttamente da casa accedendo alla propria “Area personale” sulla pagina lecco.biblioteche.it. Quando il materiale richiesto è disponibile per il ritiro nella biblioteca scelta in fase di prenotazione, tra cui la biblioteca di Casargo, che riceverà il materiale prenotato con cadenza quindicinale, il lettore viene avvisato tramite una notifica automatica (e-mail) o telefonicamente.

Per ulteriori informazioni e supporto all’iscrizione e/o all’accesso ai servizi ci si può rivolgere direttamente alla biblioteca di Casargo al numero di telefono 0341 1501913 oppure via mail a biblioteca.indovero@gmail.com.

La biblioteca di Casargo, sita nella frazione di Indovero, in via Della Deputazione n. 59, è aperta al pubblico il giovedì e il sabato dalle 14.30 alle 16.30.