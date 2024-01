BARZIO, UN CONSULENTE ESTERNO PER LA VILLETTA DI SORCÀ. ERRORE COSTATO AI CITTADINI OLTRE 70MILA EURO

Data pubblicazione 17 Gennaio 2024

BARZIO – Continua a costare cara la vicenda della villetta di Sorcà per il Comune di Barzio, che ora affida all’architetto Mario Uberti di Cortenova il tentativo di porre la parola fine.

La vicenda della villetta “fuori dimensione” si trascina da più di vent’anni: controversia di vicinato che sarebbe rimasta totalmente tra privati se non fosse che a suo tempo il Comune autorizzò in modo evidentemente sbagliato nella forma il progetto edilizio poi contestato. Per colpa di quella scelta, e per garantirsi l’assistenza legale, il municipio barziese ha già speso oltre 70mila euro di soldi pubblici.

A cui se ne aggiungono altri 5.773,04 a favore dell’architetto Mario Uberti di Cortenova il quale – con determina del responsabile del servizio tecnico Silva Nogara – fornirà “prestazioni professionali di supporto tecnico e amministrativo all’ufficio tecnico per l’analisi della pratica oggetto di controversia e la definizione della miglior procedura relativa agli adempimenti derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1993/2014”.

Senza mettere in dubbio la competenza del professionista del Centro Valle, è lecito domandarsi se la pratica non sarebbe potuta essere presa in carico dal nutrito e altrettanto competente ufficio tecnico comunale in modo da risolvere con forze interne una questione costata ai cittadini già diverse decine di migliaia di euro.