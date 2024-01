FANTASY E MISTERI NELL’UNIVERSO DEL MANZONI. UNA CENA CON DELITTO NELLA BARZIO DEL ‘600

Data pubblicazione 23 Gennaio 2024

BARZIO – Un efferato omicidio nella faida tra le famiglie Arrigoni e Manzoni nella Barzio del Seicento. Sarà questa l’ambientazione della cena con delitto di sabato 10 febbraio ideata dal romanziere Beppe Roncari e organizzata dall’Associazione Culturale “La Fucina” durante la quale i commensali avranno il compito di interrogare, raccogliere indizi e scoprire la verità incastrando il colpevole.

Ad accompagnare le indagini un menu in rigoroso stile manzoniano, realizzato dallo chef Nicola Esposito con la consulenza di Mauro Rossetto, direttore scientifico del Museo Manzoniano di Lecco e del Festival culturale Lecco Città dei Promessi Sposi. Ritrovo alle 20 al Ristorante Esposito, a Barzio, con prenotazione entro l’8 febbraio scrivendo a lafucinaac@gmail.com. Il contributo per la cena è di 35 € (25 € per gli under 25).

Nel pomeriggio l’autore Beppe Roncari presenterà i romanzi Engaged 1 – Il libro di Renzo ed Engaged 2 – Il segreto di Lucia, una audace e innovativa rilettura de I Promessi Sposi dove i protagonisti del classico della letteratura italiana, in procinto di coronare il loro sogno d’amore, diventano pedine in una partita a scacchi tra un angelo, che cerca in ogni modo di aiutarli, e un demone, che si serve di don Rodrigo e dei suoi bravi per impedirne le nozze.

L’incontro con l’autore – organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale – si terrà a Palazzo Manzoni, sede del Municipio e della Biblioteca, alle 16.30. L’ingresso è libero.

Beppe Roncari (Milano, 1978) è scrittore, traduttore, editor. Ha lavorato nella produzione di fiction e come traduttore di importanti coproduzioni internazionali. Si è occupato di comunicazione per la Scuola Holden di Torino e per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Attualmente lavora per Cambridge University Press come redattore di corsi di lingua inglese e tiene una rubrica fissa dedicata al fantastico su Urania.