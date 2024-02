RADICI BELLANO. UNA ASSOCIAZIONE PER RECUPERARE TERRENI E RUSTICI ABBANDONATI

Data pubblicazione 8 Febbraio 2024

BELLANO – Venerdì 9 febbraio, alle 21, nella sala civica di via Marinai d’Italia a Bellano, si presenterà al pubblico la costituenda associazione fondiaria Radici. Sodalizio che si pone come opportunità di recupero e condivisione di terreni abbandonati e incolti, per dare loro nuova vita e per garantire una maggior tutela del territorio.

All’appuntamento cono invitati tutti i cittadini interessati, ma in particolare i proprietari di terrazzamenti presenti all’interno del territorio comunale di Bellano.

“L’Associazione Fondiaria “Radici” prende vita da un’attenta analisi del contesto e dell’evoluzione del territorio del Comune di Bellano, che negli ultimi decenni ha subito un progressivo abbandono – spiegano i promotori dell’iniziativa…