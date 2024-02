Data pubblicazione 10 Febbraio 2024

SOLDEU (ANDORRA) – Brutta giornata nei Pirenei per le discesiste nostrane, entrambe escluse dalla seconda manche del gigante di Soldeu, nono stagionale. Asja Zenere, già in difficoltà, esce nel finale mentre Roberta Melesi sbaglia sul muro e termina a 2”75. Comunque ci sono soddisfazioni per le azzurre con il miglior tempo di Marta Bassino seguita a 3 centesimi da Federica Brignone.