IL DUBBIO. PREMANA: QUEL SEGRETARIO COMUNALE È IN CARICA, ANZI NO

Data pubblicazione 13 Febbraio 2024

PREMANA – “Direttore, può aiutarci a comprendere?”. La lettera arriva da un premanese, che così ci segnala: “Nel decreto sindacale n° 2 del 31 gennaio 2024 si legge ‘DATO ATTO che dal 01.02.2024 il dr. Bongini Andrea non è più segretario comunale del Comune di Premana;’. Nella delibera di Giunta n°4 del 9 febbraio 2024 è scritto però: ‘Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Bongini Dr. Andrea’ e ancora: ‘Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto da IL SEGRETARIO COMUNALE Bongini Dr. Andrea’.

“Si rimane in carica anche da esautorati?” è la domanda finale del nostro lettore. Si gira per competenza all’amministrazione comunale di Premana. Di sicuro, recentemente l’interessato è entrato in servizio nel ben più popoloso Comune di Cinisello Balsamo – dove ricoprirà peraltro anche il ruolo di dirigente del settore Affari generali e audit.

RedPre