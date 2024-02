Data pubblicazione 14 Febbraio 2024

ULTIM’ORA/GRIGNA MERIDIONALE – Un uomo di 76 anni impegnato in una escursione in Grignetta è precipitato per dieci metri, perdendo la vita.

Il fatto è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 in un punto impervio lungo il noto sentiero della “Cresta Cermenati“.

I soccorritori hanno individuato e recuperato il corpo dell’anziano; purtroppo non c’è stato nulla da fare e …

