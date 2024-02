LA CUCINA DEL BENESSERE: “LE VIDEO-RICETTE” DELL’ATS BRIANZA PRODOTTE DALLE SCUOLE

Data pubblicazione 16 Febbraio 2024

CASARGO – Gli spaghetti alla barbabietola sono il contributo del Cfpa di Casargo al progetto Cooking4care-La Cucina del benessere, iniziativa messa a punto dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza che ha promosso in questi mesi una serie di appuntamenti di notevole interesse, uniti da un unico importante obiettivo: diffondere tra i cittadini un corretto approccio al cibo e alla nutrizione.

Dal 5 febbraio, ogni lunedì e venerdì, per 8 settimane, ATS Brianza pubblica sul proprio canale Youtube e sul sito internet “Le video-ricette”: pillole realizzate grazie al progetto City for Care che si trova tra quelli finanziati dai fondi Interreg. In prima linea studenti e docenti delle scuole alberghiere e istituti di formazione professionale del settore ristorativo e alimentare del territorio, chiamati a creare ricette sane e golose per il palato.

Per i ragazzi il percorso è iniziato con lezioni propedeutiche tenute da professionisti del Servizio di sorveglianza nutrizionale di Ats e da alcuni docenti della facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano che alla fine hanno suggellato con la loro approvazione le ricette create. Ed è così che accanto alla preparazione delle pietanze, nei video prodotti vediamo evidenziati origine, caratteristiche e benefici di alcune materie prime.

Dopo le riprese effettuate lo scorso autunno, la prima video-ricetta pubblicata on line è proprio una delle due firmate dagli allievi del Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo. Si tratta di un piatto di spaghetti con barbabietole, liquirizia e porro.

In poco più di tre minuti, il video illustra le diverse fasi della preparazione del piatto: “In particolare – spiega Mattia Ferraroli, docente di Scienze dell’alimentazione del Cfpa Casargo – vi troveremo descritto anche il valore nutraceutico (principi nutritivi contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute) di alcuni ingredienti utilizzati”.

Sempre nella cornice Cooking4care alcuni mesi fa, gli studenti di quinta dell’alberghiero di Casargo hanno accompagnato la dietista Manuela Milani in una serata di approfondimento sul benessere alimentare, portando uno show cooking all’oratorio di Acquate, a Lecco, dove si è svolto un incontro aperto ai cittadini.

Il momento è culminato con l’assaggio in anteprima proprio degli spaghetti alla barbabietola.

N. A.