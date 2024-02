METEO. NUBI DI PASSAGGIO, FINE SETTIMANA STABILE E SERENO

Data pubblicazione 16 Febbraio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un promontorio anticiclonico esteso sull’Italia mantiene condizioni di stabilità generale. Da venerdì 16 tale struttura tenderà progressivamente a indebolirsi favorendo il transito di nubi irregolari, in un contesto asciutto e scarsamente ventilato almeno sino a domenica 18. Sulla pianura torneranno frequenti le nebbie durante la notte e al primo mattino, mentre le temperature si manterranno pressoché stazionarie.

Venerdì 16 febbraio cielo nuvoloso nella prima parte del giorno per nubi irregolari di tipo medio-alto, tendenti ad addensarsi maggiormente in serata patendo dalle Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione. Zero termico intorno a 3000 metri. Venti deboli di direzione variabile in montagna.

Sabato 17 febbraio nella prima parte del giorno cielo nuvoloso in montagna, nebbie o foschie dense sulla pianura; dalle ore centrali schiarite via via più ampie ovunque, con cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e in serata salvo sottili velature in transito. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico intorno a 2600-2800 metri. Venti in montagna da deboli a localmente moderati da nord specie sulle Alpi Retiche.

Domenica 18 febbraio giornata prevalentemente serena o al più poco nuvolosa. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve diminuzione, massime stazionarie o in leggero aumento sulla pianura. Zero termico a quote comprese tra 2200 metri sulle Alpi e 2400-2600 metri altrove. Venti generalmente deboli di direzione variabile e tendenti a disporsi da sud.

Tendenza per lunedì 19 febbraio: nuvoloso o molto nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni; temperature minime stazionarie, massime in calo soprattutto in quota, venti in rinforzo da nord.

Fonte Arpa Lombardia