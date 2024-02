LETTERA. “SI PARLA DI FUSIONE E SI ‘SDOPPIANO’ GLI ASILI? PARTIAMO COL PIEDE SBAGLIATO”

Data pubblicazione 17 Febbraio 2024

In questo momento che si parla della fusione tra i comuni di Primaluna e Cortenova, sono rimasta molto sorpresa nel vedere la previsione di investimento pari a 500.000 euro per l’ampliamento della scuola materna. Ma come?

Se all’assemblea della presentazione della futura fusione dei due comuni è stato presentato un grafico demografico in cui si evidenziava che negli ultimi due anni si sono avute solo due nascite, e ciò è stato portato come un argomento per l’indispensabilità della fusione, mi chiedo se suddetta opera sia indispensabile.

Si continua a dire di uscire dal proprio orticello o dal campanilismo ma in questo caso mi sembra che non risulti vero.

C’è un asilo a Primaluna che in una futura fusione potrebbe essere utilizzato benissimo per tutte e due le “frazioni”. Sentiamo sempre dire che “non ci sono soldi” e si va a investire per una struttura che risulterebbe un doppione nei due comuni, sembra un assurdo. Con il doppio spese, doppio personale, doppia gestione…

Se questo è l’inizio dell’auspicabile fusione secondo il mio modesto parere stiamo partendo con il piede sbagliato. Come diceva un vecchio proverbio si predica bene ma si razzola male!

Un cittadino del futuro comune Centro Valsassina