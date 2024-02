SCI ALPINISMO. UTZERI (AS PREMANA) ALLA COPPA DEL MONDO GIOVANI

Data pubblicazione 17 Febbraio 2024

PREMANA – Terminati i campionati italiani Giovanili di Falcade dove le Alpi Centrali hanno fatto la parte del Leone, otto atleti e due tecnici delle società lombarde sono stati convocati per la Coppa del Mondo Giovani in programma a Berchtesgaden (GER) dal 17 al 18 febbraio.

Under 18 M Lorenzo Milesi (Polisportiva Albosaggia A.S.D.), Nicola Rossi (A.S.D. Lanzada); Under 18 F Silvia Boscacci (Polisportiva Albosaggia A.S.D.); Under 20 M Cesare Peter Bettoli (Sci Club Valle Anzasca), Edoardo Mottini (Sci Club Alta Valtellina A.D.), Oscar Tonietti (Sci Club Valle Anzasca), Martino Utzeri (A.S. Premana); Under 20 F

Anna Pedranzini (Sci Club Alta Valtellina A.D.); Tecnici Pietro Canclini (Sci Club Alta Valtellina A.D.), Andrea Sorteni (Adamello Ski Team).