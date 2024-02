UNA CASA PER I CANI RANDAGI, NUOVA SEZIONE SUL SITO ATS

Data pubblicazione 17 Febbraio 2024

LECCO – ATS Brianza ha lanciato “Quattro zampe cercafamiglia”, una sezione del sito contenente i cani non chippati ritrovati in provincia, per poter dare loro una famiglia o riconsegnarli ai proprietari.

Nelle province di Monza e Lecco, in tutto circa 1.200.000 abitanti, sono censiti oltre 165.000 cani, uno ogni 7 persone, e negli ultimi anni la popolazione canina vede un tasso di incremento medio del 3% all’anno. Gli animali d’affezione, ed in primis il cane, stanno assumendo via via maggior importanza nelle nostre vite, rappresentando sempre più un prezioso fattore di benessere. In questo scenario però, si inserisce anche il fenomeno del randagismo, un fattore che ha un forte impatto sociale sia a livello di costi di gestione che di qualità di vita per i cani abbandonati o accidentalmente dispersi.