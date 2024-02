CALCIO, L’1-0 REGGE 90 MINUTI: IL CORTENOVA TORNA A VINCERE IN CASA. ANCORA A -3 DALLA ZONA PLAYOFF

Data pubblicazione 18 Febbraio 2024

CORTENOVA – Mancava dal 22 ottobre la vittoria tra le mura amiche per il Cortenova, che nella 21ª giornata del girone K di Seconda Categoria ha sconfitto il San Zeno.

Il risultato si sblocca dopo un solo giro d’orologio: cross basso di Caverio e inserimento sul secondo palo di Mattia Busi, che spinge in porta la palla dell’1-0. Il Cortenova è pimpante e si vede: ci provano dalla distanza Caverio, con la palla che si spegne fuori, Fazzini, il cui sinistro è preda del portiere e Gritti, con un destro al volo respinto dalla difesa.

Alla mezz’ora schema su punizione per i gialloblu: Selva serve Fazzini al limite, che calcia di prima colpendo in pieno il palo; sulla respinta Pirillo si trova il pallone addosso, ma non riesce a inquadrare lo specchio.

Grande chance anche al 40’ col bel destro di Selva, respinto in corner dall’estremo difensore ospite. Si va così al riposo sull’1-0 nonostante le tante occasioni e i pochi rischi nelle retrovie.

La ripresa segue lo stesso copione, con i valsassinesi che cercano la profondità alla caccia del 2-0. Dal canto suo, il San Zeno ci prova con qualche palla inattiva, senza mai impensierire la porta di un attento Codega.

Al 70’ Arrigoni scappa sulla sinistra e cerca il tiro, ma non inquadra la porta. Stessa sorte per Gritti dieci minuti dopo, quando, tutto solo in area, apre troppo il piatto calciando fuori.

I minuti scorrono e il tabellino non cambia più. Vittoria “di misura” ma meritata per il Cortenova, che, in virtù degli altri risultati, resta a tre punti dalla zona playoff.

RedSpo