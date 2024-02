INCIDENTI IN MONTAGNA: 26ENNE PRECIPITA E MUORE A MORTERONE, BIMBO CADE DALLA BICI A PREMANA

Data pubblicazione 18 Febbraio 2024

VALSASSINA – Allarme e soccorsi all’opera nella mattinata di domenica da Sud a Nord della Valsassina: verso le 10 a Morterone viene segnalato un incidente purtroppo mortale in zona impervia con una persona (ancora da identificare) precipitata sul Monte Due Mani.

Allertati Soccorso Alpino di Barzio e l’eliambulanza dell’Areu di Como-Villa Guardia. L’infortunato era stato provvisoriamente classificato in codice rosso (condizioni dunque “molto critiche”), successivamente la triste notizia del decesso.

Si trattava di un 26enne milanese, impegnato sul monte tra Ballabio e Morterone insieme a un compagno di escursione dell’età di 27 anni.

Più o meno alla stessa ora problemi in quel di Premana per un bimbo di 4 anni, caduto a sua volta ma in questo caso mentre procedeva in mountain bike. Sul posto la Croce Rossa locale e l’elicottero del 118 di Caiolo/Sondrio.

Il piccolo infortunato è stato quindi trasportato per via aerea all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Como.

Aggiornamenti costanti a proposito dei due episodi di cronaca in questa stessa pagina di VN.

RedCro