A CORTENOVA LA FESTA ANNUALE DEL GRUPPO ALPINI LOCALE, CON IL RICORDO DELLE PENNE NERE “ANDATE AVANTI”

Data pubblicazione 19 Febbraio 2024

CORTENOVA – Dopo l’incontro in sede venerdì 16 febbraio per l’assemblea annuale, domenica mattina alle 10 gli Alpini di Cortenova si sono ritrovati in chiesa parrocchiale per la santa messa a ricordo delle penne nere “andate avanti”.

La funzione religiosa e stata officiata da don Gabriele, che nella sua omelia ha ricordato in particolare il beato don Carlo Gnocchi e quanto gli Alpini fanno a sostegno di chi si trova nel bisogno di aiuto.

In seguito piccolo rinfresco e poi incontro conviviale a Crandola.

In serata il “rompete le righe” tra canti e musica, concludendo così una bella e serena giornata in amicizia. Le penne nere di Cortenova hanno donato alle signore presenti un omaggio floreale.



G. M.