Data pubblicazione 20 Febbraio 2024

BALLABIO – Reso noto dal CAI Ballabio-sottosezione Casimiro Ferrari il programma dell’attività per il 2024 dell’attiva associazione di montagna che promuove non solo escursioni attraverso uscite e percorsi in ferrata ma anche altri eventi.

Si inizia domenica 25 febbraio con l’escursione promozionale aperta a tutti sul Monte Barro lungo l’itinerario Pescate-parco naturale archeologico del Monte Barro-Chiesa San Michele (Galbiate). Un tragitto di 4 ore per un dislivello di 400 metri…