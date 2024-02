SERIE B: UN LECCO INCEROTTATO CERCA PUNTI SUL CAMPO DELLA TERNANA

Data pubblicazione 23 Febbraio 2024

LECCO – Piove veramente sul bagnato in casa Calcio Lecco; domani al ‘Libero Liberati’ di Terni (fischio d’inizio alle 16:15) proprio nel match salvezza contro gli umbri si presenta un Lecco raffazzonato da squalifiche e infortuni.

Si arriva al dentro o fuori in una situazione davvero grottesca con l’acquisto del portiere spagnolo ed ex Real Casilla sfumato (rientrato in patria, ufficiosamente perché non si sentiva pronto a intraprendere un percorso così duro in un tempo non sufficientemente adeguato), con gli squalificati Sersanti e Crociata e gli infortunati Lunetta, Caporale, Ionita e Inglese…