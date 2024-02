Data pubblicazione 26 Febbraio 2024

BALLABIO – La notizia era nell’aria, sebbene i termini tecnici del fallimento del progetto risalgano a fine dicembre: sono andati persi i soldi della Regione per il famoso “contorno” del trasferimento della Combi Arialdo sul terreno del Barech.

Vicenda che come noto è stata al centro del dibattito politico (ma non solo) in paese e ha indubbiamente pesato anche sulle sorti delle ultime elezioni amministrative – con la larga vittoria bis di Giovanni Bruno Bussola, strenuo sostenitore del piano…

> AMPIO ARTICOLO SU BALLABIO NEWS