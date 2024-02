CASA A FUOCO IN CENTRO A INTROBIO. AL LAVORO I VIGILI DEL FUOCO. DIRETTA/FOTO/VIDEO

Data pubblicazione 26 Febbraio 2024

INTROBIO – In corso a Introbio proprio in questi minuti l’incendio di una abitazione, non distante dalla sede dei Carabinieri nel paese del Centro Valle (una villa situata qualche decina di metri al di sopra della caserma).

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco da Lecco e dal distaccamento volontario di Bellano, ed è in corso l’opera di spegnimento delle fiamme; al momento non risultano persone ferite o intossicate dal fumo ma la casa appare divorata dal rogo – le cui cause sono per ora da definire.

Aggiornamenti a breve in questa stessa pagina di Valsassinanews.

RedCro

–

