UN NUOVO ‘DISTRETTO DEL COMMERCIO’ CON 6 COMUNI DELLA VALLE E BALLABIO

Data pubblicazione 26 Febbraio 2024

PASTURO – Siglato in queste ore il protocollo d’intesa per la costituzione di un nuovo Distretto Diffuso del Commercio (“DID”), con capofila il Comune di Pasturo e coinvolti i municipi di Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Morterone.

I Distretti del Commercio sono ambiti di livello infracomu nale, comunale o sovra comunale nel quale i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

> Il protocollo d’intesa per il Distretto del Commercio

“Al fine della migliore gestione delle attività” è stato dunque individuato quale ente capofila il Comune di Pasturo, con il compito di:

• coordinare l’attività degli Enti partecipanti ai fini di un omogeneo svolgimento delle azioni previste, attraverso periodici incontri di aggiornamento/condivisione;

• tenere i contatti con le competenti strutture sovracomunali e diffondere ogni informazione necessaria per la realizzazione delle attività;

• procedere all’affidamento dell’incarico professionale per l’assistenza tecnica per la costituzione del Distretto.