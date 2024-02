MALTEMPO, TAGLIO DI PIANTE PERICOLANTI IN ZONA PONTE DELLA VITTORIA. VIDEO E FOTO DELL’INTERVENTO

Data pubblicazione 27 Febbraio 2024

CREMENO – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Cremeno, nella zona del Ponte della Vittoria, con l’impiego di Aps e autoscala per tagliare delle piante pericolanti.

Sul fronte viabilistico, a causa del lavoro in corso nell’area via Milano è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.

Anche la Polizia Locale dell’Altopiano si è recata sul posto.

Per il maltempo che ha colpito la provincia di Lecco, i Vigili del Fuoco sono all’opera dal mattino – facendo fronte ai danni creati da neve e vento.

Aggiornamenti in pagina, qualora si rendessero necessari.

RedCro