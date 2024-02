IL CANE ABBAIA E LANCIA L’ALLARME-DISPERSO: RICERCHE IN ATTO AI RESINELLI

Data pubblicazione 28 Febbraio 2024

PIANI DEI RESINELLI – Sopralluogo in corso ai Resinelli per la possibile scomparsa di una persona. verso le 18:20 mobilitazione di mezzi dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Polizia Locale; ben quattro squadre “Saf” (Speleo Alpino Fluviale) impegnate unitamente al CNSAS, in seguito alla segnalazione ricevuta dalla centrale del Bione, nella quale è stato riferito l’abbaiare di un cane, in una zona impervia…

