29 FEBBRAIO: QUEL CHE C’È DA SAPERE SUL GIORNO CHE CADE OGNI 4 ANNI

Data pubblicazione 29 Febbraio 2024

LECCO – A differenza di quello che normalmente si prende per buono, un anno non dura esattamente 365 giorni. Per concludere il moto di rivoluzione intorno al Sole, infatti, la Terra ruota su se stessa esattamente 365,24219 volte: un anno dunque è composto da 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi.

È da qui che nasce l’esigenza di aggiungere un giorno ogni quattro anni, altrimenti la differenza tra il calendario umano e quello astronomico diventerebbe sempre più grande. Infatti se non esistessero gli …

